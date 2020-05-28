А китайцы ничего не боятся. Производители смартфонов в стране начали тестировать сеть 6G

Аргументы Недели → В мире 13+

28 мая 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]

В Китае производители смартфонов и техники для дома заинтересованы в освоении стандарта связи нового поколения, поэтому некоторые компании уже запустили исследования и тестирование возможностей сетей 6G.

Для работы сети 6G потребуют обустройства обширной сети спутникового интернета. По подсчетам австралийских учёных, новая сеть сможет развивать скорость передачи данных до терабайта в секунду, а это даст новый виток в развитии индустрии IT.

Отвечая на вопросы о настороженном отношении людей к сети 5G в связи с пандемией, глава Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что коронавирус негативно отразился на всей отрасли, однако компания не намерена отказываться от производства смартфонов с сетью пятого поколения, а люди довольно части негативно принимают все новое, но потом это становится частью обыденной жизни и только улучшает ее.