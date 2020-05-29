Американскую РНК-вакцину от коронавируса успешно испытали на мышах и обезьянах

Американскую "саморазмножающуюся" вакцину LION от заражения коронавирусом нового типа протестировали на мышах и обезьянах. Согласно последним данным, испытания на животных прошли успешно.

Исследователи уточнили, что одиночная инъекция РНК-вакцины заставляла организм грызунов и обезьян вырабатывать антитела, которые способны нейтрализовать COVID-19, примерно в таких же количествах, как и организм людей, переболевших коронавирусом.

По словам ученых, это свидетельствует о перспективности дальнейшей разработки вакцин подобного типа.