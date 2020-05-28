Попова рассчитывает на появление вакцины от COVID-19 до начала второй волны

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28 мая 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рассчитывает на появление вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до начала второй волны заболеваемости.

Попова считает, что ученые могут успеть создать препарат до того, как начнется новая вспышка коронавируса. «Мы очень надеемся, что мы получим ее вовремя, до второй волны», - сказала она.

Ранее вакцинолог заявил, что вторая волна COVID-19 в Москве маловероятна. По его словам, опасаться новой вспышки коронавирусной инфекции стоит тем городам и странам, где ранее были введены жесткие карантинные меры. Что касается российской столицы, то в Москве есть "иммунная прослойка" населения.