Daily Express рассказал о «леденящем кровь предупреждении» России США об Иране

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29 мая 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]

Член Совета Федерации Владимир Джабаров, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Российская Федерация направила Соединенным Штатам посредством заявления члена Совета Федерации Владимира Джабарова «леденящее кровь предупреждение» о военных возможностях Ирана. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах британской прессы.

Как пишет таблоид Daily Express, Джабаров отметил, что решение Вашингтона отменить санкционные исключения, касающиеся иранских ядерных технологий, спровоцирует Тегеран на разработку собственного оружия массового поражения. Данное предупреждение России, озвученное через представителя Совфеда, привело к возникновению опасений глобального ядерного конфликта, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что в отечественном интернет-сегменте разместили материал, в котором предсказывается возможный ответ Москвы в случае переброски ядерных ракет США в Польшу.