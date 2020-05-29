Кораблю Илона Маска Starship выдали лицензию на испытательные полеты

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29 мая 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Федеральное управление гражданской авиации США

Илон Маск, via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Федеральное управление гражданской авиации США позволило космическому кораблю Starship, который был создан компанией известного предпринимателя Илона Маска SpaceX, проводить испытательные полеты.

SpaceX выдали лицензию на осуществление многократных миссий по запуску ракеты-носителя с прототипом корабля Starship. Подчеркивается, что взлет и посадка будут осуществляться на космодроме Бока-Чика, который расположен в американском штате Техас.

Напомним, Starship имеет длину 50 метров и диаметр – 9 метров. Корабль изготовлен из легированной стали, его заявленная грузоподъемность - 150 тонн. Он рассчитан на 100 человек и предназначен для полетов на Марс.