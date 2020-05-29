В Германии за сутки выявили 741 новый случай заражения COVID-19

За сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 741. Соответствующую информацию утром в пятницу, 29 мая, предоставил институт Роберта Коха.
Уточняется, что за минувшие 24 часа в стране скончались 39 пациентов с коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось о 353 новых случаях заражения COVID-19 и 62 летальных исходах.
С начала пандемии в Германии были зарегистрированы 180 458 случаев заболевания. Жертвами коронавируса нового типа в общей сложности стали 8 450 человек, более 164 тысяч инфицированных вылечились и были выписаны из больниц.