В Германии за сутки выявили 741 новый случай заражения COVID-19

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29 мая 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

анализ крови, pixabay.com

За сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 741. Соответствующую информацию утром в пятницу, 29 мая, предоставил институт Роберта Коха.

Уточняется, что за минувшие 24 часа в стране скончались 39 пациентов с коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось о 353 новых случаях заражения COVID-19 и 62 летальных исходах.

С начала пандемии в Германии были зарегистрированы 180 458 случаев заболевания. Жертвами коронавируса нового типа в общей сложности стали 8 450 человек, более 164 тысяч инфицированных вылечились и были выписаны из больниц.