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В Австрии открываются отели

, 07:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Австрии открываются отели
Вена, Австрия, pixabay.com

В пятницу, 29 мая, в Австрии смогут возобновить работу гостиничные предприятия, которые ранее были временно закрыты в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в стране и в мире.

Уточняется, что гостиницы будут открываться с учетом всех мер предосторожности. В частности, сотрудники будут обязаны носить при контакте с клиентами маски, посетители также должны будут надевать данное средство защиты при входе в отель и во время пребывания у стойки регистрации. Кроме того, остается необходимость соблюдать дистанцию.

Особые правила будут действовать для зон приема пищи в гостиницах: не более четырех взрослых за одним столом, расстояние между столиками должно будет составлять не менее 1 метра. "Шведский стол" начнет функционировать лишь при соблюдении строгих санитарных мер.

Подчеркивается, что отели в Австрии будут открываться поэтапно в течение июня.

ЕТ

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