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78 египетских отелей получили сертификат санитарной безопасности

, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

78 египетских отелей получили сертификат санитарной безопасности
отдых в Египте, pixabay.com

Министерство туризма и древностей Египта в четверг, 28 мая, заявило, что к настоящему моменту 78 отелей страны получили необходимый для работы сертификат о соответствии всем нормам здравоохранения.

Помощник министра туризма Египта Абдельфаттах аль-Аси призвал граждан страны и туристические фирмы сотрудничать только с теми отелями, которые получили сертификат. Для данных гостиниц создали особый логотип – три знака голубого цвета на белом фоне, которые обозначают "жизнь", "процветание" и "здоровье".

Напомним, египетские власти с 15 мая позволили возобновить работу отелям с загрузкой до 25 процентов. С 1 июня планируется увеличить загрузку гостиниц до 50 процентов.

ЕТ

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