На курортах Египта запрещены «шведские столы», и не только. Стоит ли ехать

Аргументы Недели → Туризм 13+

20 мая 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com, шведский стол

Ресторанам в отелях Египта теперь запрещено обслуживать гостей в режиме "шведского стола", таковы правила министерства туризма для возобновления работы гостиниц на египетских курортах после пандемии COVID-19.

Отели смогут работать только при условии наличия средств личной защиты, оборудованного медицинского пункта, средств дезинфекции при полной координации с министерством туризма Египта. Массовые мероприятия внутри отелей не разрешены.

Одно из правил гласит, что регистрация туристов должна осуществляться онлайн или с помощью одноразовых ручек.

Также отель должен быть оборудован помещением на случай изоляции постояльцев с симптомами заболевания и подтвержденными анализами. Полностью запрещена работа саун и массажистов. В тренажерных залах душевые будут закрыты.

Бассейны будут дезинфицироваться "максимальной возможной концентрацией хлора и бромина". Постельное белье теперь каждый день менять не будут, туристы будут заниматься самообслуживанием.

Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой заявил, что к концу мая текущего года в стране начнут открываться отели, получившие "сертификаты здоровья". Эти гостиницы откажутся от "шведского стола".