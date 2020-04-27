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Турецкие отели откажутся от «шведского стола»

, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АТОР

Турецкие отели откажутся от «шведского стола»
шведский стол, pixabay.com
Министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой заявил, что к концу мая текущего года в стране начнут открываться отели, получившие "сертификаты здоровья". Эти гостиницы откажутся от "шведского стола".
 
По словам министра, отели будут работать на половину имеющегося номерного фонда. В ресторанах гостиниц сократят число столиков с целью обеспечения социальной дистанции. Ни "шведского стола", ни любого другого "открытого буфета" не будет, гостям вместо этого будут предлагать комплексное меню и сервис "а ля карт".
 
На пляже, как сообщает АТОР, также будет обязательным социальное дистанцирование – шезлонгов станет меньше. Сотрудников турецких отелей каждый день будут осматривать врачи.
ЕТ

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