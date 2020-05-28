Финские ученые научили собак распознавать коронавирусных больных

Аргументы Недели → В мире 13+

28 мая 2020, 19:17 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: DW

Pixabay

Ученые пришли к выводу, что собаки способны по запаху определять больных коронавирусом. Об этом говорится в исследовании финских ученых, опубликованном Университетом Хельсинки.

Как стало известно, группа ученых начала тренировать собак, которых ранее уже использовали при постановке ряда медицинских диагнозов, чтобы те смогли определять COVID-19. Через несколько недель такого тренинга собаки научились с минимальной погрешностью отличать по запаху мочу пациентов с коронавирусом и тех, кто не страдает от этого заболевания.

Исследователи заявили, что погрешность определения коронавируса при помощи собак такая же, как и в применяемых сейчас медицинских тестах.

«Мы уже давно тренируем собак, используя их для выявления ряда заболеваний, - говорит Анна Хельм-Брёкман, специализирующаяся на исследованиях этой темы на ветеринарном факультете Университета Хельсинки. - Но в этот раз было особенно радостно видеть, насколько быстро собаки научились распознавать типичный для COVID-19 запах».

Ранее мы писали, что общая коронавирусная ситуация в Финляндии начинает стремительно улучшаться. На сегодня число заражённых там достигает 6,6 тысяч человек. Более 5 тысяч пациентов уже вылечились.