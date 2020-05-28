Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Финские ученые научили собак распознавать коронавирусных больных

, 19:17 [ «Аргументы Недели», ] Источник: DW

Финские ученые научили собак распознавать коронавирусных больных
Pixabay

Ученые пришли к выводу, что собаки способны по запаху определять больных коронавирусом. Об этом говорится в исследовании финских ученых, опубликованном Университетом Хельсинки.

Как стало известно, группа ученых начала тренировать собак, которых ранее уже использовали при постановке ряда медицинских диагнозов, чтобы те смогли определять COVID-19. Через несколько недель такого тренинга собаки научились с минимальной погрешностью отличать по запаху мочу пациентов с коронавирусом и тех, кто не страдает от этого заболевания. 

Исследователи заявили, что погрешность определения коронавируса при помощи собак такая же, как и в применяемых сейчас медицинских тестах.

«Мы уже давно тренируем собак, используя их для выявления ряда заболеваний, - говорит Анна Хельм-Брёкман, специализирующаяся на исследованиях этой темы на ветеринарном факультете Университета Хельсинки. - Но в этот раз было особенно радостно видеть, насколько быстро собаки научились распознавать типичный для COVID-19 запах»

Ранее мы писали, что общая коронавирусная ситуация в Финляндии начинает стремительно улучшаться. На сегодня число заражённых там достигает 6,6 тысяч человек. Более 5 тысяч пациентов уже вылечились.

Общество

Названо способное «обнулить» береговую оборону США оружие «Cудного дня» России

Названо способное «обнулить» береговую оборону США оружие «Cудного дня» России

Предназначенный для передвижения под водой российский беспилотник «Посейдон» способен «обнулить» береговую оборону США и любого другого противника Москвы. Об этом рассказал эксперт Александр Михайлов.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью