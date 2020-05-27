Коронавирус: финны боятся шведов​

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27 мая 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Общая коронавирусная ситуация в Финляндии начинает стремительно улучшаться. На сегодня число заражённых там достигает 6628 человек. 5100 пациентов уже вылечились.

Недавно прошли сведения и о том, что увеличилось количество смертей. За весь период эпидемии там умерло 312 заболевших. Только 11 инфицированных нуждается в поддержке ИВЛ. Остальные же чувствуют себя вполне нормально и не испытывают никаких трудностей. У большей части заболевших недуг проходит в лёгкой или бессимптомной форме. Худшего сценария, как в Италии или Испании, не повторилось.

Все случаи коронавируса в этой стране в основном завозные. По данным экспертов, в последнее время вирус нередко заносится из Швеции, где сейчас обстановка не слишком благоприятная. В пограничной области Остроботния все имеющиеся заражённые были связаны исключительно с поездками в соседнюю страну. Правительство Финляндии предупреждает всех о необходимости отложить путешествия в Швецию, пока общее положение с вирусом там не стабилизируется. Ведь если граждане начнут свободно двигаться по странам Европы, в которых COVID-19 ещё активен, Финляндия может оказаться на пороге второй волны эпидемии. Осторожность никогда не помешает.