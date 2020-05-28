Венгерский борт в Ливии лишь дозаправился

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28 мая 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

венгерский борт вылетел из Ливии спустя полчаса после посадки

Совершивший посадку в ливийском аэропорту Бенгази венгерский борт вылетел оттуда спустя полчаса. Предположительно, это была дозаправка - в воюющей стране.

Куда теперь направляется венгерский борт пока неизвестно. Целевой аэродром не указан. Он вылетел из ливийского города Бенгази спустя полчаса после посадки.

Судя по данным онлайн-радаров рейс HA-TAD летит над Средиземным морем, и направляется куда-то в сторону европейского континента. Венгерский борт приземлялся в Ливии после перелета из Иордании. В свою очередь туда самолет прилетел из Греции.

В ливийском аэропорту Бенгази самолет пробыл около получаса, а после этого снова поднялся в воздух и «встал» на новый маршрут. Такое поведение говорит о том, что лайнер совершил дозаправку.

Дозаправка в Ливии выглядит достаточно необычной. В стране идет гражданская война. Ливийская национальная армия сражается с войсками Правительства национального согласия. В последнее время там обострилась обстановка. Полеты в регионе достаточно опасны.