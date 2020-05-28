В МИД Украины появился специальный представитель по санкциям против РФ

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28 мая 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

флаг Украины, pixabay.com

В четверг стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назначил посла по особым поручениям Алексея Макеева своим спецпредставителем по вопросам санкционной политики.

Подчеркивается, что назначение Алексея Макеева позволит создать необходимые условия для работы внешнеполитического ведомства с целью исполнения требований закона Украины "О санкциях".

Кроме того, его деятельность будет способствовать координации усилий страны с другими государствами и международными институтами для усиления давления на Российскую Федерацию "как на государство-агрессора".