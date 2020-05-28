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Кремль сожалеет, что ряду европейских стран их союзники запрещают обращаться к РФ за помощью

, 13:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Кремль сожалеет, что ряду европейских стран их союзники запрещают обращаться к РФ за помощью
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кремль выражает сожаление в связи с тем, что некоторым европейским странам их союзники запрещают обращаться к Российской Федерации за помощью в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Соответствующую информацию предоставил в четверг, 28 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в ряде европейских столиц послы некоторых стран "весьма напористо" рекомендуют руководству этих государств не взаимодействовать в Москвой в сфере гуманитарной помощи.

Ранее сегодня политолог и журналист Юрий Светов  поделился мнением о том, по какой причине Соединенные Штаты Америки болезненно реагируют на кооперацию других стран в условиях пандемии COVID-19.

ЕТ

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