Политолог рассказал, почему США болезненно реагируют на сотрудничество других стран в условиях пандемии

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28 мая 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Капитолий, pixabay.com

Политолог, журналист Юрий Светов в четверг, 28 мая, поделился мнением о том, по какой причине Соединенные Штаты Америки болезненно реагируют на кооперацию других стран в условиях пандемии COVID-19.

По мнению Юрия Светова, США считают себя мировым лидером во всем, однако ситуация с распространением коронавируса нового типа показала, что в медицинском обслуживании страны есть серьезные просчеты. Вашингтону категорически не хочется в данных условиях объединять усилия – американским властям необходимо справиться хотя бы со своими проблемами.

В беседе с Радио Sputnik политолог уточнил, что именно поэтому Соединенные Штаты болезненно реагируют на случаи сотрудничества разных стран. Более того, руководство страны считает, что и другие государства не должны помогать друг другу – в противном случае США прибегают к "скоординированной атаке" на Россию, а также к нападкам на Китай.