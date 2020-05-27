В США пообещали вакцину от коронавируса к концу года

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27 мая 2020, 22:15 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: CNN

встреча украинцев из Уханя на фото Владимира Зеленского

Соединенные Штаты запланировали появление вакцины от коронавируса уже к концу нынешнего года. Об этом сообщил американский инфекционист Энтони Фаучи.

Прогнозы на создание вакцины от COVID-19 в США уже озвучивались. Обещалось, что на ее разработку уйдет максимум полтора года. Судя по всему, лекарство уже найдено.

«У нас есть хорошие шансы на то, что, если все сложится, мы можем получить готовую к использованию вакцину к концу года, к ноябрю-декабрю», — заявил Энтони Фаучи.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения уже работает над данными, полученными в ходе исследований. Сейчас есть уже добрый десяток вакцин, которые могут быть утверждены в качестве оружия в борьбе с коронавирусом.

Среди лекарств упоминалось даже средство от малярии. Его использовал Дональд Трамп в качестве профилактического. Польза этого средства еще не доказана. В самой ВОЗ решили его исследовать на предмет возможного вреда.