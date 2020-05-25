ВОЗ хочет оценить вред «лекарства Трампа» от коронавируса

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25 мая 2020, 20:57 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения приостановила клинические испытания гидроксихлорохина. Его принимает Дональд Трамп для профилактики коронавируса. Как раз в связи с COVID-19 и приостанавливается тестирование. Эксперты хотят определить возможный вред от этого лекарства.

С заявлением о приостановке тестирования гидроксилохлорохина выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

«Исполнительная группа по проведению клинических испытаний взяла временную паузу по тестированию гидроксихлорохина», — заявил гендиректор ВОЗ: «Специалисты должы оценить потенциальные преимущества и вред препарата».

Гидроксихлорохин используется в качестве лекарства против коронавируса. Его принимает Дональд Трамп, как профилактическое средство.

После заявления Тедроса Гебрейесуса стало понятным, что безоговорочная польза «лекарства Трампа» в борьбе с коронавирусом, является лишь мифом. Врачи не знают даже какие могут быть побочные эффекты после приема этого препарата зараженными коронавирусом.