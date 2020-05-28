Источник: Великобритания возглавила мировой рейтинг смертности от COVID-19

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28 мая 2020, 11:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Financial Times

Лондон, pixabay.com

СМИ сообщают, что в Соединенном Королевстве в настоящий момент наблюдается самый высокий уровень смертности от коронавируса нового типа среди 19 государств, которые обнародуют подобную статистику.

Как сообщает газета Financial Times, после 20 марта текущего года в Великобритании выявили на 59 537 смертей больше, чем в среднем представлено в ежегодной статистике. Это говорит о том, что коронавирус нового типа косвенно или прямо стал причиной кончины 891 гражданина на 1 млн человек.

Подчеркивается, что это наиболее высокий уровень смертности, чем в любой другой стране, публикующей всесторонние качественные данные.