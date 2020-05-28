В Грузии за сутки выявили три случая заражения COVID-19

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28 мая 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

анализ крови, pixabay.com

За минувшие сутки в Грузии выявили три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Согласно последней информации, общее количество заболевших COVID-19 на территории страны достигло 738 человек.

За прошедшие 24 часа выздоровевших в Грузии стало на 16 больше, общее число вылечившихся к настоящему моменту составило 573 человека. Смертельных случаев в стране зарегистрировано 12.

Сейчас в режиме карантина находятся 3076 человек, под наблюдением в стационаре – 250 граждан.

Напомним, 22 мая в Грузии отменили режим чрезвычайного положения и комендантский час.