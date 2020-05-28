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Источник: Пентагон готов предоставить Украине военную помощь на сумму $125 млн

, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Источник: Пентагон готов предоставить Украине военную помощь на сумму $125 млн
Пентагон, pixabay.com

В СМИ сегодня появилась информация о том, что Пентагон готов предоставить Украине военную помощь на сумму 125 миллионов долларов. Военное ведомство уже уведомило об этом американский конгресс.

Телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне и неназванного помощника конгрессмена уточнил, что проведение реформ на Украине дает возможность осуществить дальнейшее выделение стране военной помощи.

Подчеркивается, что речь идет о второй части одобренного конгрессом пакета помощи Киеву на общую сумму 250 миллионов долларов. Предполагается, что украинская сторона получит мобильные радиолокационные системы, аппаратуру засекреченной связи, два патрульных катера с 30-миллиметровыми автоматическими пушками, а также машины скорой помощи.

ЕТ

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