Пушков оценил нелестное высказывание Шредера об украинском после

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28 мая 2020, 07:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил нелестное высказывание бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о после Украины в Берлине Андрее Мельнике.

Ранее в интервью изданию Der Tagesspiegel Шредер заявил, что антироссийские санкции не имеют никакого смысла, так как они не могут принудить РФ к чему-либо. Он также подчеркнул, что ни при каком российском президенте Крым не вернется в состав Украины. Мельник раскритиковал это заявление и уточнил, что полуостров вновь станет украинским еще при жизни Шредера.

Экс-канцлер Германии впоследствии задался вопросом, почему его критикует "какой-то карлик с Украины".

Пушков заметил, что Герхард Шредер откинул лживую политкорректность и несколько высокомерно охарактеризовал украинского посла. "Но если вы видите перед собой карлика, вы же не назовете его гигантом?" – отметил сенатор. Он также уточнил, что Шредер назвал Мельника "карликом" исключительно в политическом смысле.