Посольство Великобритании в КНДР временно закрылось

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28 мая 2020, 07:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг Великобритании, pixabay.com

Утром в четверг, 28 мая, стало известно, что Великобритания временно закрыла свое посольство в КНДР. Соответствующую информацию предоставил ранее британский посол в Северной Корее Колин Крукс.

Уточняется, что посольство Великобритании в Пхеньяне временно закрылось в минувшую среду, 27 мая. К настоящему моменту весь дипломатический персонал покинул КНДР.

Напомним, 4 февраля, власти Северной Кореи ввели запрет на въезд и выезд из страны членов дипкорпуса в целях приобретения товаров. Въезд и выезд новых сотрудников зарубежных дипмиссий также был запрещен. Подчеркивалось, что в случае прибытия в КНДР по вынужденным или не зависящим от дипломатов обстоятельствам въезд в Пхеньян возможен лишь после прохождения 15-дневного карантина в пунктах въезда. Впоследствии власти из-за ситуации с COVID-19 продлили срок карантина для всех иностранных граждан, прибывающих на северокорейскую территорию, до 30 дней.