В Китае за сутки выявили два случая заражения коронавирусом

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28 мая 2020, 07:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

анализ крови, pixabay.com

За минувшие сутки в Китае зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом. Соответствующую информацию предоставили утром в четверг, 28 мая, в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР.

Согласно последним данным, оба новых случая заболевания являются ввозными. Один был зарегистрирован в Шанхае, а второй – в провинции Фуцзянь.

В общей сложности за время эпидемии на территории материкового Китая было выявлено 82 995 случаев заражения COVID-19. Скончались 4634 пациента. 78 288 человек выздоровели и были выписаны из больниц. 73 пациента по-прежнему остаются в медучреждениях.