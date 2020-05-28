Запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска с астронавтами отменен

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28 мая 2020, 07:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: МКС, pixabay.com

Минувшей ночью за 20 минут до начала полета отменили первый в истории запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с астронавтами на Международную космическую станцию. Трансляция велась на сайте NASA.

Отмечается, что причиной переноса полета стало изменение погоды. При этом покинувшие корабль компании SpaceX астронавты NASA Даглас Хёрли и Роберт Бенкен будут соблюдать карантин на территории Космического центра им. Джона Кеннеди до повторной попытки. 30 мая в 15.22 по времени восточного побережья США (22.22 мск) должен произойти старт с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

«В данном случае в атмосфере наблюдалось слишком много электричества. Были опасения, что, если бы мы осуществили запуск, он мог бы спровоцировать молнии», - пояснил глава NASA Джим Брайденстайн.