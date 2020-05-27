Из Стамбула летят сразу два военных транспортника по ливийскому маршруту

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27 мая 2020, 22:29 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

скриншот маршрутов турецких "транспортников" на ливийском маршруте

Еще один транспортный самолет вылетел из Стамбула. Первый еще находится в воздухе. Они оба летят по маршруту, который используется для перелетов в Ливию.

Первый «транспортник», вылетевший из Стамбула, был засечен радарами около шести вечера по Москве. Тогда он еще только-только взлетел и взял курс на Ливию. Сейчас борт уже приближается к Мисурате. Обычно самолеты из Турции приземляются в этом ливийском городе.

Около половины одиннадцатого вечера по московскому времени на том же маршруте был замечен еще один транспортный самолет.

У обоих бортов нет никаких регистрационных данных. На радарах они оба обозначены как С130. Ни аэропорта вылета, ни точки прилета у обоих самолетов не уточняется. Известно только, что в обоих случаях это Lockheed C-130E Hercules. Это одна из моделей военного транспортного самолета средней и большой дальности американского производства.

В Ливии идет гражданская война. В последнее время там обострилась ситуация. Из Турции осуществляются регулярные полеты. Известно, что официальная Анкара стоит на стороне Правительства национального согласия. Ее же поддерживает НАТО.