Против кого Китай встал в вооруженную военную позу

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27 мая 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]

В результате объявленной военной реформы в 2020 году Китай должен быть готов к войне за пределами собственных границ. Но этим амбициозным планам помешала пандемия коронавируса. Как противостоят друг другу в новых условиях американские и китайские спецслужбы?



Пока в течение десятков лет Вашингтон считал главным противником Москву, Китай играл роль умной обезьяны, сидящей высоко на дереве и наблюдающей за смертельной схваткой двух тигров. Но сейчас ему это надоело, и он решил вмешаться в борьбу за мировое господство. Об этом лучше всего свидетельствуют цифры военного бюджета.



На нужды обороны проектом бюджета Китая на этот год предусмотрено выделить 1 трлн 258 млрд юаней (178,16 млрд долларов), что на 6,6% больше, чем в 2019 году.

«Если же сравнить расходы Китая с расходами США – первой в военном отношении державы, то в 2019 году китайские расходы составили только 1/3 часть от расходов этой страны, а если посчитать их на душу населения, то этот показатель составит 1/17 часть», – сказал официальный представитель КНР Чжан Есуй. Но по восточной привычке китайцы немного лукавят. Эффективность использования средств, выделенных на военные цели в Китае намного выше, чем в США. Даже с учётом начавшейся пандемии коронавируса в 2019 году темпы роста экономики КНР составили 6,1%, несмотря на «проблемы и вызовы, с которыми она столкнулась из-за падения мировой экономики, обострения глобальных торговых трений».



В борьбе за мировое лидерство главным противником Китая является Америка. Между разведками двух стран ведётся тайная война. Говорят, Пентагон боится китайских хакеров так же, как русских ракет стратегического назначения.



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