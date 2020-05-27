В США заразились больше, чем в 6 странах мира вместе взятых

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27 мая 2020, 17:49 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Заразившихся коронавирусом в Соединенных Штатах около 1,73 миллионов человек. Это больше такой же статистики сразу шести стран мира. Таковы данные ресурса Worldometers.

Точное число заразившихся в Соединенных Штатах уже 1 727 992 человека. На долю этой страны приходится примерно треть всей коронавирусной статистики. США находятся на первой строчке.

Число заразившихся американцев больше аналогичной статистики в Бразилии, России, Испании, Великобритании, Италии и Франции. Причем одновременно. Совокупное количество диагнозов в упомянутых странах равно 1 727 030.

Накануне США побили собственный рекорд по жертвам коронавируса. Количество смертей от COVID в США уже превысило отметку в 100 тысяч.

СПИСОК СТРАН-ЛИДЕРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОАНВИРУСОМ

1 США 1,727,992 2 Бразилия 394,507 3 Россия 370,680 4 Испания 283,339 5 Великобритания 265,227 6 Италия 230,555 7 Франция 182,722