В США заразились больше, чем в 6 странах мира вместе взятых

Заразившихся коронавирусом в Соединенных Штатах около 1,73 миллионов человек. Это больше такой же статистики сразу шести стран мира. Таковы данные ресурса Worldometers.
Точное число заразившихся в Соединенных Штатах уже 1 727 992 человека. На долю этой страны приходится примерно треть всей коронавирусной статистики. США находятся на первой строчке.
Число заразившихся американцев больше аналогичной статистики в Бразилии, России, Испании, Великобритании, Италии и Франции. Причем одновременно. Совокупное количество диагнозов в упомянутых странах равно 1 727 030.
Накануне США побили собственный рекорд по жертвам коронавируса. Количество смертей от COVID в США уже превысило отметку в 100 тысяч.
СПИСОК СТРАН-ЛИДЕРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОАНВИРУСОМ
|
1
|
США
|
1,727,992
|
2
|
Бразилия
|
394,507
|
3
|
Россия
|
370,680
|
4
|
Испания
|
283,339
|
5
|
Великобритания
|
265,227
|
6
|
Италия
|
230,555
|
7
|
Франция
|
182,722