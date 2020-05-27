Коронавирусом заразились уже без четверти шесть миллионов

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27 мая 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

антикоронавирусная месса на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Количество заразившихся коронавирусом уже больше 5,7 млн человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

По состоянию на 27 мая количество зараженных достигло 5 715 545 человек. Выздоровели 2 454 985, умерли 352 908 человек.

Лидерство в коронавирусной статистике удерживают Соединенные Штаты. Там врачи уже выявили 1 727 992 случая заражения. На втором месте Бразилия, на третьем Россия.

В целом статистика теперь начинает обнадеживать. Раньше на планете ежедневно заражались в среднем от 95 до 100 тысяч человек. Теперь этот показатель снизился до 90 - 93 тысяч. Накануне врачи установили 92 060 новых диагнозов.