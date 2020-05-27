Российский политолог Марков спрогнозировал неизбежный распад Украины на части

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27 мая 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Флаг Украины возле здания Верховной Рады в Киеве, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Распад Украины на части является «абсолютно неизбежным». С соответствующим прогнозом в беседе с представителями интернет-СМИ выступил Сергей Марков, российский политический эксперт.

Как отметил Марков, власть в бывшей советской республике «захвачена иностранными спецслужбами, прежде всего США». Аналитик полагает, что придет момент, когда американцы «бросят» Украину, так как будут заняты другим.

Ранее в среду сообщалось, что на страницах зарубежных СМИ появился материал, в котором предсказывается поражение Киева в Донбассе из-за пандемии коронавируса COVID-19, приведшей к кризисным явлениям в экономике.