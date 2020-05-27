По всей Испании память жертв пандемии COVID-19 почтили минутой молчания

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27 мая 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

флаг Испании, pixabay.com

Королевская семья Испании, члены правительства страны, сотрудники государственных учреждений и многие граждане почтили в среду, 27 мая, в 12:00 по местному времени память жертв пандемии COVID-19.

В Испании начался национальный траур по жертвам эпидемии, который будет длиться десять дней. Это наиболее продолжительный траур за всю историю испанской демократии. До 6 июня включительно по всей стране будут приспущены флаги на зданиях государственных учреждений, представительств королевства за границей, а также кораблях ВМФ.

Напомним, с начала пандемии в Испании зарегистрировали 236 тысяч заболевших, скончались 27 117 пациентов.