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По всей Испании память жертв пандемии COVID-19 почтили минутой молчания

, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

По всей Испании память жертв пандемии COVID-19 почтили минутой молчания
флаг Испании, pixabay.com

Королевская семья Испании, члены правительства страны, сотрудники государственных учреждений и многие граждане почтили в среду, 27 мая, в 12:00 по местному времени память жертв пандемии COVID-19.

В Испании начался национальный траур по жертвам эпидемии, который будет длиться десять дней. Это наиболее продолжительный траур за всю историю испанской демократии. До 6 июня включительно по всей стране будут приспущены флаги на зданиях государственных учреждений, представительств королевства за границей, а также кораблях ВМФ.

Напомним, с начала пандемии в Испании зарегистрировали 236 тысяч заболевших, скончались 27 117 пациентов.

ЕТ

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