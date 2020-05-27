В Польше планируют частично отменить масочный режим

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27 мая 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

маска, pixabay.com

С 30 мая на территории Польши частично отменят масочный режим, введенный ранее из-за пандемии COVID-19. Соответствующую информацию предоставил в среду премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Уточняется, что граждане смогут выходить на улицу без масок, однако лишь в том случае, если у них будет возможность соблюдать дистанцию не менее двух метров.

Матеуш Моравецкий, однако, добавил, что в других общественных местах, в частности, в магазинах или транспорте, ношение маски или платка, закрывающих нос и рот, останется обязательным.