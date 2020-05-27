В Польше планируют частично отменить масочный режим

С 30 мая на территории Польши частично отменят масочный режим, введенный ранее из-за пандемии COVID-19. Соответствующую информацию предоставил в среду премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
Уточняется, что граждане смогут выходить на улицу без масок, однако лишь в том случае, если у них будет возможность соблюдать дистанцию не менее двух метров.
Матеуш Моравецкий, однако, добавил, что в других общественных местах, в частности, в магазинах или транспорте, ношение маски или платка, закрывающих нос и рот, останется обязательным.