Остановят отступление армии Хафтара в Ливии МИГ-29 с воздуха

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27 мая 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]

Успешно наступавшие на Триполи силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, контролирующие порядка 90% территории страны, потерпели ряд существенных поражений и потеряли несколько районов.



ЛНА поддерживается целым консорциумом стран – главные спонсоры ОАЭ, Саудовская Аравия и Иордания. Эти страны дают Хафтару деньги, они покупают для него оружие или поставляют своё, оплачивают и наёмников, и специалистов. ОАЭ и сами участвуют в конфликте – в Египте находятся их истребители, совершающие налёты на Триполи, Мисурату и прочие города под контролем Правительства национального согласия (ПНС), которых поддерживают турки. Поддерживает маршала и Россия, которая официально вроде не при делах и дружит со всеми. Но российская ЧВК, известная в мире как «Группа Вагнера», работает в Ливии именно на стороне ЛНА.



Любопытно, что роль стран Запада в этом конфликте как-то совсем померкла. США, Италия и ещё ряд стран НАТО поддерживают ПНС, но с момента начала битвы за Триполи их представители из страны сбежали, и эти страны активной роли в конфликте сейчас не играют. Равно как и Франция. Зато в конфликт активно вмешались турки.



Так в чём же причины поражений Хафтара? Только ли во вмешательстве турок? Нет, не только. Турки, конечно, сильно помогли ПНС – прислали тысячи боевиков из Сирии? оружие, боеприпасы, технику.



Ещё один фактор заключается в самой ЛНА и собственно в Хафтаре. Маршал не так давно сделал заявление о том, что ЛНА берет на себя всю полноту власти в стране. Его предыдущий пропагандистский слоган о том, что он лишь сражается с террористами, был куда лучше и устраивал всех. В результате даже парламент в Тобруке как источник легитимности ЛНА дезавуировал заявление маршала. Немало сторонников Хафтара тоже были разочарованы, и поражения последних дней могли быть связаны с тем, что кто-то перекинулся на другую сторону. В Ливии это обычное дело.



Также ЛНА, несмотря на контроль абсолютного большинства страны, не имеет серьёзного численного преимущества в войсках, которыми можно маневрировать по стране и наступать, причём эффективно. Чем больше контролируемая территория, тем больше нужно сил для контроля, потому что на договорённости с местными вождями и формированиями надежда слабая.



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