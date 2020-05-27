Зеленский подписал программу реформ, направленных на вступление Украины в НАТО

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27 мая 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В. Зеленский, фото: APUkraine/ twitter.com, globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год, согласно которой Киев должен провести реформы для вступления в Североатлантический альянс.

Нацпрограмма Украины предусматривает "интенсивное взаимодействие с НАТО на высоком политическом уровне" с целью рассмотрения вопросов, которые остаются нерешенными в деле сближения Киева с альянсом.

В программе особое внимание уделено вопросам перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО, улучшения совместимости Вооруженных сил Украины с армиями государств альянса, повышения уровня профессиональной компетентности украинских офицеров и чиновников, вовлеченных во взаимодействие с НАТО, гармонизации законодательства Украины с законодательством государств - членов НАТО в сферах безопасности и обороны.

Напомним, на Зеленского "наехал" Байден, у которого были сомнительные дела с Порошенко.