В Болгарии с 1 июня откроют кафе и рестораны

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27 мая 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

кофе, pixabay.com

Министерство здравоохранения Болгарии позволило открыть в стране с 1 июня рестораны, бары, кафе, детские и спортивные центры. Соответствующую информацию предоставил глава ведомства Кирил Ананиев.

С 1 июня будет разрешена работа заведений общественного питания, детских и спортивных центров, игровых залов, развлекательных комплексов, баров. Здания, где проводятся дискотеки, пока останутся закрытыми.

Напомним, с 26 мая в Болгарии разрешено проведение культурно-развлекательных мероприятий в помещениях, но при условии, что их заполняемость будет составлять не больше 30 процентов от общей вместимости.