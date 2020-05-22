Набережные Алушты пустынны: отели и кафе не работают, пляжи закрыты

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22 мая 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Алушта, фото соцсети

Даже несмотря на снятие режима самоизоляции набережные курортного города пустынны. Кроме прогулок там действительно нечего делать.

Отели в Алуште не работают. Не работают кафе. Купить кофе можно, но пить его придется в условиях «кое-как и кое-где» - некоторые располагаются компаниями на парапетах (и их гоняет полиция).

На пляж не спустишься – все выходы к морю закрыты. Приходится лазить через заборы.

В двадцатых числах мая Алушта выглядит лишь на начало апреля – кругом ремонтные работы (запах краски, шум инструментов) и люди, которых, как кажется, пересчитать хватит пальцев четырех рук.