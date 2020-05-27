Иран начал подготовку к осенней волне COVID-19

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27 мая 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

врач, pixabay.com

Власти Ирана полагают, что грядущей осенью в стране возникнет вторая волна коронавируса нового типа, вследствие чего уже сейчас ведется подготовка к возможному увеличению числа заболевших.

Президент Ирана Хасан Роухани в рамках выступления на церемонии открытия парламента 11-го созыва, отметил, что руководство страны задействовало все возможности по подготовке к возможной вспышке COVID-19.

Он также заметил, что в настоящий момент иранские власти близки к тому, чтобы в полной мере обуздать и локализовать распространение коронавируса нового типа в стране.

В общей сложности в Иране выявили 139,5 тысячи случаев заражения, скончались 7,5 тысячи пациентов. Выздоровели 109,4 тысячи человек.