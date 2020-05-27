ВМС США выложили видео «непрофессионального» перехвата российским Су-35 американского самолета-разведчика

Опубликовано видео перехвата российским Су-35 американского самолета-разведчика P-8A Poseidon. Данным роликом поделился на своем YouTube-канале Шестой флот Военно-морских сил Соединенных Штатов.
В комментарии к записи говорится, что инцидент произошел накануне в небе над Средиземном морем. Отмечается, что перехват, в котором участвовали два Су-35, был признан непрофессиональным. По версии американской стороны, российские летчики приблизились к P-8A Poseidon на слишком близкое расстояние.
Ранее сегодня сообщалось, что Яков Кедми, бывший израильский разведчик, спрогнозировал ответ России на любое нападение со стороны Вашингтона.