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ВМС США выложили видео «непрофессионального» перехвата российским Су-35 американского самолета-разведчика

, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

ВМС США выложили видео «непрофессионального» перехвата российским Су-35 американского самолета-разведчика
Истребитель Су-35, MOD Russia / globallookpress.com

Опубликовано видео перехвата российским Су-35 американского самолета-разведчика P-8A Poseidon. Данным роликом поделился на своем YouTube-канале Шестой флот Военно-морских сил Соединенных Штатов.

В комментарии к записи говорится, что инцидент произошел накануне в небе над Средиземном морем. Отмечается, что перехват, в котором участвовали два Су-35, был признан непрофессиональным. По версии американской стороны, российские летчики приблизились к P-8A Poseidon на слишком близкое расстояние.

Ранее сегодня сообщалось, что Яков Кедми, бывший израильский разведчик, спрогнозировал ответ России на любое нападение со стороны Вашингтона.

ДЦ

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