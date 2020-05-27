Экс-разведчик предсказал военный ответ России на любое нападение со стороны США

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27 мая 2020, 08:06 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Любое нападение со стороны Соединенных Штатов на Российскую Федерацию «будет встречено» ею ударом стратегического ядерного оружия. С соответствующим прогнозом выступил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.

По мнению эксперта, выступившего некоторое время назад в эфире YouTube-канала ITON-TV, гипотетический военный конфликт между Вашингтоном и Москвой ни при каком развитии событий не пойдет по сценарию «обмена действиями танковых дивизий» без применения ядерных боезарядов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Анатолий Вассерман, отечественный политический консультант, заявил о намерении американской стороны уничтожить Россию без войны.