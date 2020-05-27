Польские фермеры жалуются на нехватку украинцев для помощи в сборе клубники

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27 мая 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

клубника, pixabay.com

Глава Союза польских садоводов, депутат сейма Польши Мирослав Малишевский заявил, что фермерам страны в настоящий момент не хватает работников с Украины для помощи в сборе клубники и других ягод.

Малишевский отметил, что нехватка работников с Украины ощущается из-за того, что многие из них покинули Польшу в связи с эпидемией COVID-19.

Глава Союза польских садоводов уточнил, что в настоящий момент сельхозпроизводители пытаются активно привозить украинцев на работу, однако большинство желающих не могут получить визы. По его словам, возникли проблемы со стороны консульской службы.

Мирослав Малишевский добавил, что уже очень скоро польским фермерам потребуется помощь для сбора клубники, а позже – голубики и яблок.