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Трамп угрожает Китаю «мощными мерами» из-за ситуации Гонконге

, 07:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Трамп угрожает Китаю «мощными мерами» из-за ситуации Гонконге
Президент США Дональд Трамп. Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие дни объявить о мерах в отношении Китая в связи с ситуацией в Гонконге, где к принятию готовится новое законодательство в сфере национальной безопасности.

Когда журналисты спросили у Трампа, входят ли в эти меры санкции в отношении Китая, президент ответил, что ожидается «нечто мощное».

Американский лидер отметил, что пока что не будет говорить, что конкретно предпринимается, но «скажет об этом через пару дней».

Ранее сообщалось, что у Трампа началось политическое раздвоение личности.

ДВа
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