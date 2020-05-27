Трамп угрожает Китаю «мощными мерами» из-за ситуации Гонконге

Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие дни объявить о мерах в отношении Китая в связи с ситуацией в Гонконге, где к принятию готовится новое законодательство в сфере национальной безопасности.
Когда журналисты спросили у Трампа, входят ли в эти меры санкции в отношении Китая, президент ответил, что ожидается «нечто мощное».
Американский лидер отметил, что пока что не будет говорить, что конкретно предпринимается, но «скажет об этом через пару дней».
Ранее сообщалось, что у Трампа началось политическое раздвоение личности.