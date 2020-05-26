Премьер Армении: в стране идет вторая волна коронавируса

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26 мая 2020, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool/Global Look Press, Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране, по сути, наступила вторая волна распространения коронавирусной инфекции: "ситуация с пандемией в стране довольно тяжелая".

По его словам, правила безопасности, установленные комендатурой, эффективны и соответствуют сложившейся ситуации, остается лишь следовать им – держать руки в чистоте, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Пашинян поручил соответствующим ведомствам непременно штрафовать граждан, которые не соблюдают меры безопасности.

"Сейчас в разных частях страны идут рейды. Полиция и другие ведомства должны найти всех тех, которые не соблюдают меры безопасности во время пандемии", - рассказал Пашинян.

По состоянию на 26 мая число инфицированных в стране достигло 7402. Проходят лечение 4052 человека, от осложнений коронавируса скончался 91 человек.