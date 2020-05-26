Премьер Армении: в стране идет вторая волна коронавируса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране, по сути, наступила вторая волна распространения коронавирусной инфекции: "ситуация с пандемией в стране довольно тяжелая".
По его словам, правила безопасности, установленные комендатурой, эффективны и соответствуют сложившейся ситуации, остается лишь следовать им – держать руки в чистоте, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Пашинян поручил соответствующим ведомствам непременно штрафовать граждан, которые не соблюдают меры безопасности.
"Сейчас в разных частях страны идут рейды. Полиция и другие ведомства должны найти всех тех, которые не соблюдают меры безопасности во время пандемии", - рассказал Пашинян.
По состоянию на 26 мая число инфицированных в стране достигло 7402. Проходят лечение 4052 человека, от осложнений коронавируса скончался 91 человек.