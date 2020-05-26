Пираты освободили россиян, взятых в плен в Бенине

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26 мая 2020, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]

Морской бинокль. Фото: Pixabay

Пираты освободили трех россиян, взятых в плен в территориальных водах Бенина. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россияне в этот же день вылетели чартерным рейсом из Лагоса во Франкфурт-на-Майне, чтобы оттуда вернуться в Россию, добавляется в заявлении, сообщает радио Sputnik.

Нападение пиратов на контейнеровоз Tommi Ritscher, который плавает под португальским флагом, произошло 19 апреля, когда судно стояло в порту города Котону. Представители ВМС Бенина поднялись на борт судна 21 апреля, где обнаружили 11 членов экипажа, сумевших забаррикадироваться во время пиратского налета.

Также же выяснилось, что бандиты взяли с собой восемь заложников, среди которых было трое россиян.

Ранее сообщалось, что грузинских моряков похитили пираты в Нигерии.