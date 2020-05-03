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Грузинских моряков похитили пираты в Нигерии

, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Грузинских моряков похитили пираты в Нигерии
корабль, pixabay.com
Пираты похитили у берегов Нигерии девять грузинских моряков. Соответствующую информацию в воскресенье, 3 мая, предоставила руководитель Агентства морского транспорта Грузии Тамар Иоселиани.
 
Подчеркивается, что в настоящий момент Агентство, Министерство иностранных дел Грузии, Министерство экономики, а также судовладеющая греческая компания активно работают сообща, чтобы как можно скорее вернуть грузинских моряков на родину.
 
Тамар Иоселиани уточнила, что в общей сложности на корабле, захваченном пиратами, находились 14 граждан. 9 уроженцев Грузии и один украинец были похищены, а еще четверо грузин находятся на судне в безопасности.
ЕТ
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