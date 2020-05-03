Грузинских моряков похитили пираты в Нигерии

Пираты похитили у берегов Нигерии девять грузинских моряков. Соответствующую информацию в воскресенье, 3 мая, предоставила руководитель Агентства морского транспорта Грузии Тамар Иоселиани.

Подчеркивается, что в настоящий момент Агентство, Министерство иностранных дел Грузии, Министерство экономики, а также судовладеющая греческая компания активно работают сообща, чтобы как можно скорее вернуть грузинских моряков на родину.