Пираты, напавшие на контейнеровоз в Бенине, покинули судно с 8 заложниками, среди которых трое россиян

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21 апреля 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

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Пираты, которые 19 апреля напали на контейнеровоз Tommi Ritscher, покинули судно и взяли в заложники восемь членов команды, в том числе трёх моряков из России. В посольстве в Бенине и Того написали в Twitter, что «злоумышленники покинули контейнеровоз и территориальные воды Бенина вместе с захваченными в заложники восемью членами команды, включая трёх граждан России».

По данным командования ВМС Бенина, в воскресенье, 19 апреля контейнеровоз Tommi Ritscher был атакован пиратами, когда находился на рейде в порту города Котону. По факту нападения следователи возбудили уголовное дело. Было установлено, что пираты покинули контейнеровоз и территориальные воды Бенина вместе с захваченными в заложники восемью членами команды.

В Twitter российской дипмиссии также есть сообщение со ссылкой на информацию от командования ВМС Бенина. По данным военных, представители властей Бенина поднялись поздним вечером 20 апреля на борт атакованного пиратами контейнеровоза «Tommi Ritscher». В ходе детального осмотра судна они обнаружили на борту 11 членов экипажа, которые сумели забаррикадироваться во время налета пиратов.