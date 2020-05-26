Власти Кубы не будут вводить обязательный карантин для туристов

Аргументы Недели → В мире 13+

26 мая 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Гавана. Фото: Pixabay

Советник посольства Кубы в РФ Хуан-Карлос Эскалона заявил, что Куба не будет вводить обязательный карантин для въезжающих в страну туристов.

Он отметил, что на Острове Свободы не будут держать людей 15 дней в карантине. В первую очередь для зарубежных туристов откроются курорты на острове Кайо-Коко, поскольку это самые безопасные места.

Эскалона пояснил, что в каждом отеле будет работать медпункт с необходимым оборудованием. Врачи будут мерить температуру дважды в день, во время завтрака и ужина. Будут также приняты меры, чтобы на вечерних мероприятиях не собиралось очень много людей.

Советник также отметил, что на Кубе сейчас в целом безопасно, так как на острове осталось всего 223 больных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что на Кубе от коронавируса скончался россиянин.