На Кубе от коронавируса скончался россиянин

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26 марта 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения Кубы сообщило, что на территории республики скончался россиянин с диагнозом – коронавирус. Об этом стало известно в четверг, 26 марта.

«Рано утром 26 марта скончался российский пациент 45 лет, который находился в больнице в критически-стабильном состоянии», - говорится в заявлении ведомства.

В Минздраве уточнили, что последние дни мужчина находился на искусственной вентиляции легких, а также страдал от сахарного диабета.

При этом в сообщении сказано, что коронавирус выявлен у 60-летней россиянки и контактировавшей с ним 48-летней женщины-гражданки РФ. Обе находятся в самоизоляции, их состояние оценивается как удовлетворительное.