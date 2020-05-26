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В Кремле обеспокоены сообщениями об обстрелах Донбасса со стороны Киева

, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

В Кремле обеспокоены сообщениями об обстрелах Донбасса со стороны Киева
Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуация в Донбассе «неспокойная». Пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Кремле обеспокоены сообщениями об обстрелах Донбасса с украинской стороны.

Как сказал Песков, «ситуация вызывает непосредственную тревогу, потому что ситуация угрожает жизни жителей самопровозглашенных республик, которые живут в зоне соприкосновения».  Он подчеркнул, что «Кремль является сторонником выполнения сторонами взятых на себя обязательств, является сторонником прекращения обстрелов территории, где живут гражданские лица»

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник ранее пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому «отодвинуть линию соприкосновения», если продолжатся обстрелы гражданских объектов. Народная милиция ДНР и ЛНР на прошлой неделе была приведена в боевую готовность. Песков подчеркнул, что такая жесткая реакция понятна.

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