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Политолог Ищенко назвал причину неизбежности распада «олигархической Украины»

, 14:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Политолог Ищенко назвал причину неизбежности распада «олигархической Украины»
Акция протеста в Запорожье, Dmytro Smolyenko / globallookpress.com

Политический эксперт Ростислав Ищенко полагает, что распад «олигархической Украины» является неизбежным. Об этом говорится в публикации, размещенной некоторое время назад в российской блогосфере.

Как пишет канал «ФАН» в «Яндекс. Дзен», Ищенко отметил, что представители крупного капитала, руководящие бывшей советской республикой, быстро уничтожают национальные ресурсы. По мнению аналитика, такая ситуация делает распад Украины неизбежным, так как ресурсы в какой-то момент будут исчерпаны.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский политолог Михаил Погребинский предупредил о грозящей Украине катастрофе из-за курса президента Владимира Зеленского.

ДЦ

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