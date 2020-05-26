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Ученые развеяли слухи о мутациях COVID-19

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ученые развеяли слухи о мутациях COVID-19
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Ученые из Великобритании рассказали, действительно ли мутации коронавирусной инфекции могут повысить опасность COVID-19 или же все эти слухи являются не более чем выдумкой.

Эксперты выделили вирусные геномы более чем у 15 тысяч пациентов, а затем проследили, какие мутации возникли у коронавирусной инфекции ха время пребывания в человеческой среде. Оказалось, что изменения не помогают вирусу улучшить способность к размножению и распространению, а значит не делают его более опасным для людей. Более того, некоторые мутации оказались вредными не для человека, а для самого вируса.

АБ

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